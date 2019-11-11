11 وزيرًا في الحكومة الأردنية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية

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صدرت موافقة ملك الأردن اليوم الخميس، على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز.

ونصت الموافقة الملكية على ما يلي :

يعين الدكتور “محي الدين” شعبان توق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. يعين الدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيراً للتربية والتعليم. يعين الدكتور صالح علي الخرابشة وزيراً للبيئة. يعين المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيراً للزراعة. يعين الدكتور محمد محمود العسعس وزيراً للمالية. يعين السيد أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام. يعين الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. يعين الدكتور باسم محمد الطويسي وزيراً للثقافة. يعين الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيراً للشباب. يعين الدكتور وسام عدنان الربضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي. يعين الدكتور خالد وليد سيف وزيراً للنقل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.