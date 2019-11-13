13 ساعة من الأمطار على مكة
مع رياح سطحية مثيرة للأتربة

13 ساعة من الأمطار على مكة

2019/11/20
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتدني الرؤية الأفقية وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : أضم، والطائف، والعرضيات، والمويه، وتربة، ورنية، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

 

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