14 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الطبية”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممرض قانوني- إدارة تطوير الجودة وسلامة.

. مساعد طبيب أسنان (عدد 6 وظائف).

. مهندس حاسب آلي.

. طبيب مقيم- طب الأسرة والمجتمع (عدد وظيفتين).

. مسؤول النظام.

. فني اتصالات.

. مبرمج حاسب آلي.

. محلل ومصمم نظم.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).