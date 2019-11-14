14 #وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة

14 #وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019/11/13
الساعة 6:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بنجران”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممارس عناية تنفسية – قسم الأطفال (عدد وظيفتين).

. أخصائي تقنية أسنان (عدد وظيفتين).

. فني أسنان (عدد 3 وظائف).

. أخصائي أول علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

. أخصائي نطق وتخاطب (عدد وظيفتين).

. مساعد عناية مرضى (عدد وظيفتين).

. أخصائي استشاري علاج طبيعي.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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