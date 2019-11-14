14 #وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مجموعة زيد الحسين وإخوانه للمقاولات، وشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال (عدد 3 وظائف/ للرجال).

– مهندس معماري لأعمال البستنة والتشجير (للنساء).

– مشغل أوتوكاد (للنساء).

– مفتش ضبط جودة الأداء (للنساء).

– مفتش ضبط جودة الأداء (عدد 3 وظائف/ للرجال).

– عامل ماهر لأشجار النخيل (عدد 4 وظائف/ للرجال).

– سائق (للرجال).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).