16 #وظيفة شاغرة لدى تخصصي الدمام

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، ومستشفى النعيرية العام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أمراض نطق وتخاطب.

. أخصائي علاج وظيفي.

. طبيب مقيم- غدد صماء وسكر.

. طبيب مقيم- طب طوارئ.

. طبيب مقيم- أمراض دم.

. طبيب مقيم- جراحة أعصاب.

. استشاري- جراحة الحوض الترميمية.

. استشاري- أمراض النساء والأورام.

. استشاري- ارتفاع مخاطر الحمل.

. مدير التمريض.

. مدرب تمريض.

. مدير جودة التمريض.

. مدير وحدة.

. مشرف مناوب.

. مدير العمليات الجراحية.

. مدرب إكلينيكي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).