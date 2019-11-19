19 #وظيفة إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل نظم تقنية المعلومات (عدد وظيفتين).

. مستشار العقود (عدد 4 وظائف).

. مخطط- الصيانة (عدد وظيفتين).

. مهندس معدات- صيانة (عدد 3 وظائف).

. أخصائي صيانة- وحدة الورش الميكانيكية.

. مهندس مشاريع.

. منسق صيانة.

. مهندس ثاني مشروع.

. مهندس التقييس.

. مساعد إداري.

. مقدر تكاليف- مشاريع الصيانة.

. معقب الخدمات اللوجستية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 17 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).