20 دراجًا في سباق البرك

المواطن - محمد الغبيشي - البرك

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة البرك سباقًا للدراجات الهوائية لمسافة 4000 متر، برعاية محافظ البرك، عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، ضمن برنامج ميادين شبابية، وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، وبمشاركة قرابة 20 دراجًا.

ويأتي تنظيم هذا السباق بالتزامن مع تطبيق لائحة الذوق العام، وفي إطار حرص اللجنة على التعريف بها وتعزيز العمل بمقتضاها.

وفي ختام السباق، ألقى رئيس مجلس إدارة اللجنة منجحي الصبيحي كلمة شكر فيها المحافظ على تكرمه برعاية السباق، كما أثنى على الدور الكبير لبلدية محافظة البرك، ولشرطة محافظة البرك، ولمرور محافظة البرك، ولمركز الهلال الأحمر بمحافظة البرك، في إنجاحه، كما تقدم بالشكر لراعيي السباق مصنع مياه رفا، وحلويات الحلزون الذهبي، مثمنًا لهما دعمهما، متمنيًا في الوقت نفسه أن يتواصل الدعم لمختلف برامج اللجنة.

ثم سلم بعدها محافظ البرك الدروع التذكارية للجهات المشاركة، والجوائز لأصحاب ثلاثة المراكز الأولى وهي 1000 ريال للفائز بالمركز الأول، و600 ريال للفائز بالمركز الثاني، و400 ريال للفائز بالمركز الثالث، بالإضافة إلى قسائم شرائية بقيمة 100 ريال لكل قسيمة، مقدمة من حلويات الحلزون الذهبي.

وخلال حفل التكريم وزعت اللجنة منشورات للتعريف بلائحة الذوق العام، ثم سلم رئيس مجلس الإدارة درعًا تذكاريًّا لمحافظ البرك، والتقطت بعده الصور التذكارية مع المتسابقين.