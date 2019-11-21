21 طلقة ترحيبية وخيول تستقبل ولي العهد في قصر الوطن

21 طلقة ترحيبية وخيول تستقبل ولي العهد في قصر الوطن

2019/11/27
الساعة 7:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - أبو ظبي

أجريت لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مراسم استقبال رسمية، فور وصول الموكب الرسمي، إلى مدخل قصر الوطن في أبو ظبي، حيث رافق الموكب مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية، فيما أدت فرقٌ ألوانًا تراثية ترحيبًا بمقدم سمو ولي العهد.

وفي داخل قصر الوطن، صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيوخ، فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، عُزِف السلامان الملكيان السعودي، والوطني الإماراتي، ثم استعرض حرس الشرف، والتقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.

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