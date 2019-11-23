23 لاعبًا في قائمة الأخضر بالتصفيات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني بندر باصريح عن قائمة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020.

وضمت قائمة الأخضر في التصفيات الآسيوية 23 لاعبًا، وهم؛ في حراسة المرمى، رائد أزيبي، مشاري سنيور وسعد القرني، وفي الدفاع، نواف المطيري، سعد الموسى، باسل الحضيف، فارس الحارثي، خالد دغريري وحسين صيباني.

ويتواجد في خط وسط الأخضر كل من؛ باسل السيالي، عوض الناشري، زياد الجهني، فيصل الغامدي، مشعل صبياني، أحمد الغامدي، نواف العصيمي، أحمد بصاص، هزاع الغامدي، خليل العبسي وباسم حسن.

ويقود هجوم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في التصفيات الآسيوية كل من؛ سلطان السريحي، محمد مران وريان البلوشي.

ويبدأ الأخضر الشاب مشواره في التصفيات الآسيوية التي ستُقام في مدينة الخُبر، مساء يوم غد الأربعاء، بمواجهة أفغانستان، حيث يقع في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا أوزبكستان والهند.