23 لاعبًا في قائمة الأخضر بالتصفيات الآسيوية
المقرر انطلاقها الأربعاء

23 لاعبًا في قائمة الأخضر بالتصفيات الآسيوية

2019/11/05
الساعة 9:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني بندر باصريح عن قائمة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020.

وضمت قائمة الأخضر في التصفيات الآسيوية 23 لاعبًا، وهم؛ في حراسة المرمى، رائد أزيبي، مشاري سنيور وسعد القرني، وفي الدفاع، نواف المطيري، سعد الموسى، باسل الحضيف، فارس الحارثي، خالد دغريري وحسين صيباني.

ويتواجد في خط وسط الأخضر كل من؛ باسل السيالي، عوض الناشري، زياد الجهني، فيصل الغامدي، مشعل صبياني، أحمد الغامدي، نواف العصيمي، أحمد بصاص، هزاع الغامدي، خليل العبسي وباسم حسن.

ويقود هجوم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في التصفيات الآسيوية كل من؛ سلطان السريحي، محمد مران وريان البلوشي.

ويبدأ الأخضر الشاب مشواره في التصفيات الآسيوية التي ستُقام في مدينة الخُبر، مساء يوم غد الأربعاء، بمواجهة أفغانستان، حيث يقع في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا أوزبكستان والهند.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • باصريح: مجموعتنا قوية وهدفنا التأهل إلى كأس آسيا
    •
  • رينارد يعلن قائمة الأخضر لمباراتي أوزبكستان وباراجواي
    •
  • رينارد يسمح للاعبي #الهلال بالعودة بعد مباراة أوزبكستان
    •
  • عبدالفتاح عسيري.. يستعيد بريقه
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :