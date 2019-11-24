24 متسابقًا عالميًّا يخوضون منافسات فورمولا إي في الدرعية

المواطن - واس

يشهد سباق الدرعية المرتقب “فورومولا إي” الذي تستضيفه الدرعية التاريخية خلال يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري، تواجد 24 متسابقًا عالميًّا ومتمرسًا في سباقات السيارات، يمثلون العديد من الشركات الكبرى، مثل “بورشة” ومرسيدس بنز”، التي انضمت مؤخرًا لقائمة المنافسين على اللقب الكبير .

وضمّت قائمة المتسابقين الذين سيمثلون شركات أوروبية وآسيوية وغيرها كلًّا من:فريق “أودي سبورت آبت شيفلر” ـ دانييل أبت (ألمانيا) ، و لوكاس دي غراسي (البرازيل) ، وفريق “بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت” والسائق ـ ألكساندر سيمز (بريطانيا) ،وماكس جونثر (ألمانيا) ، وفريق “دي إس تيكيتا” بمشاركة السائق جان إريك فيرن (فرنسا) ،وأنتونيو فيليكس دا كوستا (البرتغال) ،وفريق “إنفجن فيرجن ريسنج” بمشاركة السائقين روبن فراينز (هولندا) وسام بيرد (بريطانيا) ، وفريق “جيوكس دراجون ريسنج” ، بمشاركة السائقين برندون هارتلي (نيوزيلندا) ،ونِكو مولر (سويسرا) ، وفريق “ماهيندرا ريسنج” بمشاركة السائقين جيروم دي امبروزيو(بلجيكا) ،وباسكال فيرلين (ألمانيا – موريشيوس) ، وأخيرا فريق “مرسيدس ـ بنز إي كيو” بمشاركة كل من ستوفيل فاندورن (بلجيكا) ،ونِك دي فريز (هولندا) .