25 حافلة لنقل 3 آلاف طالب بعسير

المواطن - ابها

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية بـ 25 حافلة لنقل أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين.

تم ذلك خلال احتفال نظمته قاعدة الملك خالد الجوية بحضور قائدها اللواء الطيار الركن عبدالعزيز القديري ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، تم خلاله تكريم منسوبي التعليم وشركة تطوير لخدمات النقل والشركة المشغلة.

من جهته أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه وبما يسهم في تقديم الخدمة اللازمة لأبنائهم وبناتهم.