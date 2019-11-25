25 #وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتعليمية والهندسية والصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، والخدمات الطبية للقوات المسلحة”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدخل معلومات (عدد وظيفتين).

. إداري نظم أمن.

. مدرس كيمياء.

. فني شبكات.

. مبرمج أوراكل.

. مخطط إستراتيجي أمن المعلومات.

. مشغل- مسؤول نظم (عدد 3 وظائف).

. مصمم (عدد وظيفتين).

. مصمم تطبيقات هواتف ذكية.

. مطور تطبيقات.

. مهندس أمن معلومات (عدد وظيفتين).

. مهندس نظام (عدد وظيفتين).

. ممرضة قانونية- الولادة.

. ممرضة قانونية- النساء والولادة (عدد وظيفتين).

. ممرضة مسجلة (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)