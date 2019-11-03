3 أمور يجب على #الهلال الانتباه لها أمام أوراوا

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي أوراوا الياباني ثلاث مميزات تُرجح من كفته لمنافسة الهلال على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

ويعتمد المدرب الياباني تيسوشي أوتسوكي مدرب أوراوا على تحرك الظهير الأيسر والأيمن لصنع الفرص الهجومية، مع تأمين الدفاع بثلاثة مدافعين واثنين من خط الارتكاز، ثم يترك المساحة خالية لخط الوسط الهجومي لصنع الانطلاقات والتصويب على مرمى المنافس.

وسيكون الخط الهجومي لنادي أوراوا المكون من شينزو كوروكي وفابريسيو وناجازاوا المهمة الأكبر في محاولة صناعة الفرص الهجومية على مرمى عبدالله المعيوف، في ظل غياب نجم الفريق المهاجم يوكي موتو لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة.

ويجب على المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وضع الخطة المناسبة لتأمين منطقة الوسط الدفاعي والدفاع بالعناصر المناسبة مع التركيز على استغلال الهجمات التي ستتاح والتأكد التام من فشل أوراوا في التسجيل وحسم الأمور في الرياض قبل مباراة العودة في اليابان.

وأثار دفاع الهلال القلق مؤخرًا لمشجعي الأزرق وللنقاد الرياضيين، بعدما تلقت شباك الفريق 10 أهداف بواقع 4 من السد القطري و2 من النصر و3 من الفتح وهدفًا من عرعر في كأس الملك.

وفي السابق، قدم نادي أوراوا خدمة كبيرة لنادي الهلال، حيث سيغيب العنصر الأهم في الفريق الياباني وهو الحارس نيشيكاوا عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويأتي غياب الحارس الياباني نيشيكاوا وذلك بسبب تراكم البطاقات.

وسيغيب اللاعب يوكي موتو عن نادي أوراوا لمدة 4 أشهر، وذلك بسبب الإصابة في الكتف، كما سيغيب لاعب الوسط تاكويا الذي يغيب لمدة شهر حيث لن يواجه الهلال في لقاء الذهاب.

وتأتي الفرصة قوية لنادي الهلال من أجل حصد اللقب الآسيوي بسبب غياب أهم العناصر عن نادي أوراوا، حيث يحتاج الأزرق فقط للتخلص من الأخطاء الدفاعية من أجل الاقتراب شيئًا فشيئًا نحو تحقيق اللقب الآسيوي.