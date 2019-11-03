3 حالات جوية على المملكة حتى 5 ديسمبر
تبدأ اليوم الأربعاء الحالة الأولى

3 حالات جوية على المملكة حتى 5 ديسمبر

2019/11/27
الساعة 12:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن هناك 3 حالات جوية تلوح بالأفق في المدى المنظور، وتبدأ اليوم الأربعاء الحالة الأولى.

أما الحالة الثانية، بحسب ما ذكر الحيزان عبر حسابه بموقع “تويتر”، فتبدأ يوم 1 ديسمبر المقبل، والحالة الثالثة ستبدأ يوم 5 من ديسمبر.

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد يصحبها تساقط للبرد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية- المهد- وادي الفرع- العيص- ينبع- خيبر- العلا)، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من غد وحتى يوم الجمعة الموافق 2/ 4/ 1441.

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