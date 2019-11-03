3 قتلى و12 إصابة في مظاهرات أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

المواطن - متابعة

قالت مصادر أمنية وطبية يوم الاثنين إن قوات الأمن العراقية فتحت النار على حشد من المحتجين حاولوا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء خلال ليل الأحد مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بحسب رويترز.

وتجمع المحتجون أمام القنصلية في وقت متأخر ليل الأحد وحرقوا إطارات السيارات ورددوا ”إيران برة برة .. كربلاء حرة حرة“.

وقال أحد المتظاهرين: ”جئنا إلى هنا اليوم لنثور وننظم احتجاجًا أمام القنصلية الإيرانية. جئنا لإنزال العلم الإيراني ورفع العلم العراقي بدلًا منه“.

وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، سقوط القتلى الثلاثة، وقالت إن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بجروحهم. وأضافت أن نحو 12 أصيبوا بينهم أفراد من قوات الأمن.