3 قرارات من إدارة الحائلي تُنقذ #الاتحاد في الشتوية

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تفكر في اتخاذ ثلاثة قرارات مصيرية من أجل إنقاذ موسم الفريق الأول بعد العثرات الأخيرة للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتفكر الإدارة الاتحادية في استقطاب ثلاثة لاعبين أجانب في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيتم التعاقد مع لاعب خط وسط وجناح وصانع لعب.

أما القرار الثاني والذي تتجه إليه الإدارة الاتحادية فهو قيد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في قائمة الفريق بدلًا من اللاعب السابق التشيلي لويس خيمينيز الذي رحل مؤخرًا.

وسيكون القرار الثالث هو ضم مدرب أجنبي قبل التحرك في طريق الصفقات، حتى تكون المسؤولية مُلقاة على عاتق المدرب الأجنبي الذي سيختار الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

ويعيش جمهور نادي الاتحاد كابوسًا حقيقيًّا يتمنى الخلاص منه في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بسبب النتائج الصادمة للفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى نادي الاتحاد أربع هزائم متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ حيث خسر العميد من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.

ويتواجد في دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد كل من المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السابق والمدرب الحالي لنادي الميريا الإسباني، والمدرب الروماني ماريوس سوموديكا المدرب السابق لنادي الشباب.

ودخل المدرب الروماني إدواردو يوردانيسكو مدرب نادي غاز ميتان الروماني ضمن قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد.

أما المدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال والنصر السابق فدخل أيضًا في قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد رفقة مواطنه زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي الحالي.