3 هدايا لـ #النصر ضد #الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ثلاث هدايا من مباراة النصر ضد الفيصلي، التي أُقيمت اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن أصفر العاصمة من الفوز بثنائية دون رد في مباراة النصر ضد الفيصلي، حيث نجح فريق النصر في تقاسم الصدارة مع الهلال، بعد أن كان بعيدًا في الجولات الماضية مع انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان.

أما الهدية الثانية للعالمي من مباراة النصر ضد الفيصلي، هي استمرار تألق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، الذي سجل الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الحادية عشرة بعد ضربة رأسية متقنة، ليصبح رصيده 7 أهداف في الدوري منافسًا البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال على لقب هداف الدوري.

وجاءت الهدية الثالثة في مباراة النصر ضد الفيصلي، وهي عودة الثقة بين لاعبي النصر وجماهير الشمس التي كانت قلقة مؤخرًا وقبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض حول أداء فريقها ومدى قدرته على المنافسة على لقب دوري المحترفين في الموسم الجاري.

وبعد مباراة النصر ضد الفيصلي، حقق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إنجازًا مميزًا، وذلك بعد إحرازه للهدف الأول اليوم الأربعاء في شباك عنابي سدير، ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة النصر ضد الفيصلي، نجاح عبدالرزاق حمد الله في التسجيل بجميع الأندية التي لعب ضدها في الدوري السعودي بواقع 17 ناديًا.

وقبل مباراة النصر ضد الفيصلي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات لعبها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح رصيد العالمي بعد مباراة النصر ضد الفيصلي 20 نقطة في المركز الثاني متقاسمًا صدارة الدوري مع نادي الهلال، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.