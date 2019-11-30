30 مليار دولار مبيعات Alibaba يوم العزاب

المواطن - متابعة

في كل عام تقدم شركة علي بابا الصينية Alibaba عروضًا وتخفيضات كبيرة بمناسبة يوم العزاب؛ لتحصد في النهاية ملايين الدولارات من المتزوجين والعزاب على حد سواء.

ويتم الاحتفال بمناسبة يوم العزاب كل عام يوم 11/ 11، وهو رقم يتكرر فيه العدد 1، 4 مرات في إشارة إلى عدم وجود شخص آخر في حياة الكثير من العزاب.

وأعلنت علي بابا Alibaba اليوم الاثنين، أن مبيعات مهرجانها السنوي للتسوق المعروف باسم يوم العزاب تخطت 30 مليار دولار بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش لتتجه لتسجيل مستوى قياسي للعام الحادي عشر على التوالي.

وهذا الرقم يتجاوز 80 بالمائة من مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافسته الأمريكية أمازون دوت كوم في أحدث ربع سنة.

وبجانب كونه مقياسًا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح يوم العزاب أيضًا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونج كونج.

وأنفقت علي بابا Alibaba المدرجة في الولايات المتحدة الكثير لتنويع أنشطتها، لكنها ما زالت تجني أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.

ومنذ 2009، يروج رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ لمناسبة يوم العزاب الشبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانًا للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وبلغ صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالي اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليار دولار، وكان ذلك أعلى بنسبة 27 بالمائة عن العام السابق، لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.