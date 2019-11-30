30 #وظيفة شاغرة بمستشفى الهيئة الملكية بينبع

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف الجودة.

. طبيب مقيم – طب المجتمع.

. طبيب مقيم – أطفال.

. طبيب مقيم – الطب الباطني.

. طبيب مقيم – الطوارئ.

. أخصائي مسجل – أطفال.

. أخصائي مسجل – جراحة.

. أخصائي مسجل – التخدير.

. أخصائي مسجل – صحة الأسرة والمجتمع.

. استشاري – وحدة العناية المركزة.

. استشاري – الطوارئ.

. استشاري – التخدير وإدارة الألم.

. استشاري – العلاج الإشعاعي والأشعة التداخلية.

. استشاري – أمراض النساء والتوليد.

. استشاري – جراحة الصدر.

. استشاري – علم الغدد.

. استشاري – جراحة عامة.

. استشاري – الطب الباطني.

. استشاري – الطب النفسي.

. استشاري – أمراض القلب.

. استشاري – جراحة المخ والأعصاب.

. استشاري – طب الجهاز الهضمي.

. استشاري – جراحة العظام بالمنظار.

. استشاري – جراحة الأطفال.

. استشاري – الأمراض المعدية.

. استشاري – حديثي الولادة.

. استشاري – علم الأعصاب.

. استشاري – أمراض الكلى.

. استشاري – جراحة التجميل.

. استشاري – الأورام وأمراض الدم.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).