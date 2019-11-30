30 يومًا مهلة في #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

بدأ المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، وضع يده على الخطة التي سيسير بها مع العميد خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية: إن تين كات طلب من رئيس الاتحاد أنمار الحائلي منحه الفرصة لمدة 30 يومًا، وذلك لتقديم التقرير النهائي عن الفريق مع عرض احتياجات النادي من أجانب ومحليين سواء لضمهم أو مغادرتهم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وستكون أمام المدرب الهولندي مهمة صعبة من أجل انتشال الاتحاد من النتائج السيئة، التي حققها الفريق مؤخرًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في سياق آخر، توجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن رومارينيو يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل مُلفت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.

يذكر أن تين كات يرغب في بقاء رومارينيو من أجل بناء فريق الاتحاد حوله؛ أملًا في تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحد النقاد الرياضيين عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الرسمي في تويتر: “الهلال يرغب بالتعاقد مع العين المفتحة في الاتحاد من اللاعبين الأجانب وهو رومارينيو، نفسي أشوف ردة فعل بعض إعلاميي الاتحاد اللي أصبحوا هلاليين أكثر من أنفسهم”.

وتابع المريسل: “وش المشكلة الاتحاد سيئ هالموسم، ومن باب الدعم يروح للهلال”.