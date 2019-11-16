300 ريال دعم لـ6 أفراد.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن مع شكوى مستفيد عدد أفراد عائلته 6 أشخاص ويحصلون على دعم 300 ريال فقط.

وقال المستفيد في شكواه: “العائلة كلها ٦ أشخاص يحصلون على ٣٠٠ ريال هل هذا المبلغ يواجه الزيادة في الأسعار لأسرة كبيرة؟ وكيف أصبح إجمالي الدفعات للمواطنين 58 ملياراً؟

ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.