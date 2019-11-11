31 مليار أرباح متوقعة لـ علي بابا في يوم!

المواطن - متابعة

توقعت شركة علي بابا الصينية العملاقة تحقيق مبيعات بقيمة 31 مليار دولار خلال “يوم العزاب”، حيث أكدت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 114 مليار يوان (16.3 مليار دولار) بعد أقل من 90 دقيقة من انطلاق الحدث الذي يستمر 24 ساعة.

يوم العزاب هو أكبر مهرجان تسوق في العالم، حيث يتم تحديد يوم 11/11 من كل عام لهذا الحدث، كأرقام يُرمز بها إلى الفردية وعدم الزواج، حيث بدأ الاحتفال بعيد العزاب اليوم الأحد بإقامة حفل كبير تم بثه عبر التلفزيون.

وسجلت شركة على بابا العام الماضي مبيعات بقيمة أكثر من 30 مليار دولار في يوم العزاب.

علي بابا دوت كوم بالإنجليزية: Alibaba.com هو أكبر وأهم موقع صيني للتجارة الإلكترونية، والموقع متخصص في تداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم وبلغات متعددة.

وتمتلك مجموعة علي بابا القابضة (غير المدرجة في البورصة) حصة ٪71.5 من مجموع أسهم موقع علي بابا في بورصة هونغ كونغ، حيث يمتلك مؤسسها “جاك ما” وأسرته حصة ٪7.4 من مجموع الشركة القابضة، فيما يستحوذ موقع ياهو على أكثر من ذلك بعد بيع بعض أصول الشركة له (ما بين ٪33 ـ ٪24).

في يوليو 2011، كانت مجموعة علي بابا القابضة تستحوذ على 3 مواقع من أصل 100 موقع الأكثر زيارة في العالم، فيما اكتتب على أسهم علي بابا في السوق يوم الخميس 18 سبتمبر 2014 بسعر 68 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد وبحجم 25 مليار دولار.

وتراوح سعر السهم الواحد لشركة علي بابا في عام 2015 بين 60 و 66 دولاراً أمريكياً.

ويعتبر موقع علي بابا دوت كوم شريكاً إلى جنب خدمة التجارة الأمريكية (وزارة التجارة الأمريكية) وموقع مجلس هونغ كونغ لتنمية التجارة لمقدمي الخدمات الدولية: جلوبال تريد دوت نت.

وفي بداية شهر فبراير 2014، قدرت بلومبرغ قيمة موقع علي بابا بمبلغ 153 مليار دولار.