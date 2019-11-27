32.5 مليار نتائج اكتتاب 3.7 مليون شخص في أرامكو
حتى مساء اليوم الأربعاء

32.5 مليار نتائج اكتتاب 3.7 مليون شخص في أرامكو

2019/11/28
الساعة 12:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) التي تدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية”- مساء اليوم (الأربعاء)- عن نتائج اكتتاب الأفراد.

وأوضحت، الشركة، في بيان لها، أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3,717,666 مكتتبًا بعدد أسهم بلغ إجماليها 1,017,816,380 سهمًا، والتي تمثل 32,570,124,160 ريالًا سعوديًّا.

وأفادت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت 1.60% عبر الهاتف المصرفي، و23.03% عبر الصراف الآلي، و38.08% عبر المصرفية الإلكترونية، و37.29% عبر الفروع.

يشار إلى أن آخر يوم لاكتتاب الأفراد هو يوم الخميس مطلع شهر ربيع الآخر 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

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