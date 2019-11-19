37 #وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة جدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة جدة عن توفر عدد (37) وظيفة شاغرة للمواطنين والمواطنات على بند التشغيل المباشر، وترغب الجامعة بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية من حملة المؤهلات العلمية والعملية المناسبة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– سوف يطلب من المتسابق الناجح في المسابقة بعد إجراء الاختبارات اللازمة إحضار كافة الأوراق الثبوتية الرسمية وشهادات الخبرة (إن وجدت) وذلك قبل اعتماد محضر المسابقة الوظيفية للتعيين على الوظيفة المرشح عليها.

– يجب الحرص على تسجيل المعلومة الدقيقة والصحيحة، وفى حالة عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب.

– يجب أن يكون اسم المتقدم متطابقًا في مؤهلاته مع ما ورد في الهوية الوطنية حرفيًا.

– يجب على المتقدم ألا يكون طالبًا منتظمًا بإحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد الحكومية.

– يجب أن يكون المتقدم غير محال للتحقيق أو المحاكمة في الوقت الحاضر وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

– يجب على المتقدم ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

– يجب على المتقدم ألا يكون قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على السنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

– يجب على المتقدم ألا يكون قد فُصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

– التقديم على الوظائف سوف يكون إلكترونيًا على موقع الجامعة، ولن يتم قبول أي طلب ورقي يرد للجامعة مباشرة سواء خلال فترة التقديم أو بعد الانتهاء منه.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها بصيغة (PDF) هي:

. صورة الهوية الوطنية.

. صورة من المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية (إن وجد).

. في حال الحصول على المؤهل العلمي من خارج المملكة يتطلب إرفاق شهادة معادلة المؤهل من وزارة التعليم.

. صورة من شهادات الخبرة مصدقة من الغرفة التجارية (إن وجد).

. صورة من بيان مدد اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (بالنسبة لخبرات القطاع الخاص).

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م إلى يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019م، عبر الرابط التالي: (هنا).