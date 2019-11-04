4 أزمات لـ حمدالله في 6 أشهر .. لا يتأثر بها وتُحفزه لتمزيق الشباك

المواطن - محمد سمعه

عانى المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر من ثلاث أزمات خلال الأشهر القليلة الماضية، ليجد نفسه اليوم في أزمة رابعة خلال 6 أشهر.

وكانت أزمة حمدالله الحالية بدأت بوجود اشتباك لفظي بينه وبين موظفة في مطار الملك خالد في الرياض، وذلك اعتراضًا منه على دخول زوجته الحامل في جهاز التفتيش الآلي حيث قد تتسبب الأشعة القادمة منه في ضرر صحة الجنين بناءً على تفسير اللاعب.

أزمات لا تهدد حمدالله

ودائمًا ما يعود حمدالله أقوى بعد الأزمات التي يتعرض لها، حيث لا تعد أزمة موظفة المطار الأولى له بعد تعرضه لسب وقذف في مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي ووصل الأمر إلى قول ألفاظ مسيئة ضد والدته، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مؤقت لحساب اللاعب في تويتر ثم أعاد فتحه.

ليست المرة الأولى التي يتعرض لها عبدالرزاق حمدالله لهجوم شرس من قبل جماهير الفرق الأخرى، حيث سبق له وأن تعرض لهجوم شديد بعد مباراة النصر والهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 29 مارس الماضي.

وقيل إن عبدالرزاق حمدالله تعمّد استفزاز جماهير نادي الهلال وصنع حركة مسيئة ضدهم بعد إحرازه الهدف الأول لـ النصر في شباك الحارس علي الحبسي حارس مرمى نادي الهلال.

ورد حمدالله مباشرة بعد الهجوم عليه قائلًا عبر تويتر: قال الله تعالى: ﴿فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا﴾، تفقد قلبك قبل المضي في أعمالك، فلقد كان النصر والتوفيق جزاء القلوب الصادقة.

وبعد هجوم مباراة النصر والاتحاد على تويتر رد عبدالرزاق حمدالله بتغريدة لآية قرآنية كريمة بعد الإساءة لوالدته قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم، ( وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ).

هجوم جديد وعودة نارية

وفي شهر سبتمبر الماضي، تعرض حمدالله لهجوم مجددًا بعد نهاية مباراة الأهلي والنصر في الدوري يوم 27 سبتمبر الماضي.

واتهم بعض الجماهير والنقاد الرياضيين عبدالرزاق حمد الله بأنه يتعمد التمثيل في الفترة الأخيرة، وذلك للحصول على ركلات جزاء خلال المباريات.

ولم تؤثر الأزمات الثلاث السابقة على حمدالله، حيث بعد أزمتين في الموسم الماضي تُوج بلقب هداف الدوري برصيد 35 هدفًا، وفاز مع النصر بلقب الدوري الاستثنائي.

كذلك وبعد أزمة تمثيله للحصول على ركلات جزاء، عاد حمدالله قويًا ونجح في إحراز 7 أهداف في الدوري بالموسم الحالي حيث سجل هدفين في الهلال وهدفين في أبها وهدفًا في الفيصلي وهدفًا في الرائد وهدفًا في ضمك.

مشاكل قد تساهم في تتويجه بلقب الهداف

ومن المتوقع بعد حل أزمة حمدالله وموظفة المطار أن يعود اللاعب المغربي إلى التهديف من جديد واستغلال كافة المشاكل التي قابلها لتحفيزه على الفوز بلقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.