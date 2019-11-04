4 عادات يومية تدمر صحة القولون
احرص على ممارسة الرياضة والمشي بانتظام

4 عادات يومية تدمر صحة القولون

2019/11/07
الساعة 12:39 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

تؤثر الأمعاء والقولون، باعتباره جزءًا منها، على الجهاز العصبي والوزن ومستوى القلق وتأرجح المزاج، كما تلعب راحة القولون تأثيرًا في مدى إحساس الإنسان بالراحة. وتقوم البكتريا الصديقة التي تعيش في الأمعاء بأدوار هامة في هذه الوظائف، في الوقت الذي تتأثر صحة القولون سلبًا بالأطعمة غير الجيدة، والكحول.

ولتحافظ على صحة الأمعاء وتتفادى أعراض القولون العصبي راقب العادات الحياتية التالية:

– الألياف هي العنصر الرئيسي لتنظيف الأمعاء وتنشيط البكتريا الصديقة وإخراج الفضلات، ويؤدي خفض كمية ألياف الطعام إلى الإمساك، ومضاعفات أخرى. وتوجد الألياف في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات.

– احذر الإفراط في أكل الأطعمة المصنّعة، وخاصة اللحوم مثل السجق واللانشون والسلامي والبيبروني؛ فهي تزيد نشاك البكتريا الضارة في الأمعاء، ويؤثر ذلك على وظائف البكتريا الصديقة.

– الأكل بسرعة وعدم مضغ الطعام جيدًا يجهد القولون، ويحرم البكتريا الصديقة من النشاط؛ لتحافظ على أمعائك تناول الأكل ببطء، واستمتع بمذاقه.

– قلة الحركة والمشي، وعدم ممارسة تمارين رياضية يؤثر سلبًا على حركة الهضم، في الوقت الذي يساعد النشاط البدني على تحسين حركة الأمعاء والإخراج.


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