4 مباريات في كأس الملك سلمان اليوم

المواطن - مروة نبيل

تُقام 4 مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أبرزهم مواجهة الانتصار ضد الفتح.

ويلعب الصفا ضد الكوكب، عند الساعة الثالثة مساء على ملعب نادي الصفا، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره الدرع، عند الساعة 3:30 مساء، على ملعب نادي البكيرية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضيفًا على الانتصار، عند الساعة 3:50 مساء، على ملعب نادي الاتحاد في جدة.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة النجوم والعروبة، عند الساعة 5:35 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وتأهل 11 فريقًا إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، أبها، المجزل، الجيل، الروضة والأهلي.