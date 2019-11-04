4 موضوعات ضمن ورشة سعودية إماراتية تبحث التحديات السيبرانية

المواطن - واس

ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الأحد المقبل, ورشة عمل بعنوان “الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي” في مقر المعهد بمدينة الرياض بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وتستمر لمدة يوم واحد، وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها من خلال أربع جلسات تضم ثمانية محاور رئيسة يُشارك فيها سفراء ومتخصصين في المجال الدبلوماسي والاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على سفراء وأساتذة دوليين من جهات دبلوماسية وأكاديمية عالمية.

وتتناول جلسات الورشة الأربع موضوعات : الأمن السيبراني وقضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي، والثانية “التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفضاء السيبراني” والثالثة موضوع “دور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني”، وتبحث الرابعة نتائج وتوصيات أعمال الورشة.