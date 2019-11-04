4 #وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

4 #وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2019/11/05
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “منسق الجراحة الاختيارية”؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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