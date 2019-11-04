4 يناير.. موعد كأس السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، عن إقامة مباراة كأس السوبر بين النصر والتعاون، يوم 4 من شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة النصر والتعاون، على أن تنطلق عند الساعة 8:15 مساء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة كأس السوبر السعودي باعتبار بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يلعب التعاون اللقاء بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويدخل النصر والتعاون مباراة كأس السوبر السعودي بهدف الفوز وتحقيق اللقب للمرة الأولى، حيث إن العالمي خاض مواجهتين في البطولة ضد الشباب ثم الهلال، وخسرهما، فيما تُعتبر هذه المشاركة هي الأولى لسكري القصيم.