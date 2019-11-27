42 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس تكييف وتبريد.

. ممرضة مسجلة ثانية- جناح الأطفال (عدد 6 وظائف).

. مساعد طبيب أسنان (عدد 4 وظائف).

. ممرضة قانونية- تنويم النساء (عدد وظيفتين).

. مهندس ميكانيكي.

. ممرض قانوني- الحضانة.

. ممرض قانوني- العمليات (عدد وظيفتين).

. ممرض قانوني- باطنة نساء.

. ممرض قانوني- وحدة الأطفال (عدد وظيفتين).

. مهندس كهربائي.

. ممرض قانوني- وحدة النساء والولادة.

. ممرض قانوني- العيادات الخارجية (عدد 6 وظائف).

. ممرض قانوني- العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 4 وظائف).

. مدبر المنزل (عدد 10 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).