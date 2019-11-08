430 ألف ريال لمستفيدي سواعد في أبو عريش

المواطن ـ علي مدخلي ـ جازان

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش، المرحلة الخامسة من برنامج “سواعد” لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، بإيداع مبلغ 430 ألف ريال في حسابات 30 مستفيدًا ومستفيدة من أصحاب المشاريع.

وأوضح رئيس اللجنة، عبده راجحي، أن برنامج “سواعد” يهدف لمساعدة الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعيات الخيرية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والأقل دخلًا وأسر السجناء والمتعافين من تعاطي المخدرات لإيجاد مصادر دخل ثابتة تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة وتساعدهم على دخول سوق العمل.

وأضاف أن المرحلة الخامسة من البرنامج جاءت استكمالًا للمراحل الأربع السابقة التي نفذتها اللجنة في وقت سابق، وشهدت دعم نحو 148 مستفيدًا ومستفيدة بمبلغ تجاوز 2 مليون و100 ألف ريال ضمن برنامج سواعد الممول من بنك التنمية الاجتماعية، معربًا عن تقديره للبنك ودوره الريادي في دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع، وتعاونه السريع والمثمر مع لجنة التنمية في أبو عريش؛ مما أسهم في خدمة كثير من الأسر المستفيدة.

وبيّن أن المشاريع شملت أنشطة متنوعة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر والمقاصف المدرسية ومشاريع الأسر المنتجة وغيرها من الأنشطة.