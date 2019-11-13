47 مليار ريال إيرادات القيمة المضافة بعام

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة حققت إيرادات بلغت قيمتها 47 مليار ريال خلال أول عام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو أعلى من التقديرات.

وأضاف الجدعان، خلال كلمته في مؤتمر الزكاة والضريبة، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفعت من 166 مليار ريال 2015 إلى 294 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 77%.

وقال “الإيرادات غير النفطية حققت متوسط نمو 21%، سنوياً”، بحسب العربية.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت أو الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي. وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وتدفع وتحصل هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من شراء المصنع للمواد الخام، وصولاً إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك.