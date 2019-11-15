48 #وظيفة شاغرة لدى بلدية تربة

أعلنت بلدية محافظة تربة عن توفر عدد 48 وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة أ (للرجال)، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– أن يكون لائقًا صحيًّا.
– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا أمضى المدة المحددة.
– ألا يكون مطالبًا بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.
– تعهد خطي بالقيام بمهام الوظيفة في مقرها.
– ألا يكون لديه راتب تقاعدي (إرفاق برنت من الأحوال المدنية بالمهنة).
– أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام (ساعد).
– تستقبل الطلبات بقسم شؤون الموظفين، خلال وقت الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1441هـ.
– لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو البلدية، وتعتبر لاغية بعد اجتياز المرشحين للوظائف، ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.
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