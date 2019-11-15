48 #وظيفة شاغرة لدى بلدية تربة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت بلدية محافظة تربة عن توفر عدد 48 وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة أ (للرجال)، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل العمر عن 18 سنة.

– أن يكون لائقًا صحيًّا.

– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا أمضى المدة المحددة.

– ألا يكون مطالبًا بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

– تعهد خطي بالقيام بمهام الوظيفة في مقرها.

– ألا يكون لديه راتب تقاعدي (إرفاق برنت من الأحوال المدنية بالمهنة).

– أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام (ساعد).

– تستقبل الطلبات بقسم شؤون الموظفين، خلال وقت الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1441هـ.

– لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو البلدية، وتعتبر لاغية بعد اجتياز المرشحين للوظائف، ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.