5 أسماء مُرشحة لإنقاذ موسم #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة الاتحاد تسابق الزمن حاليًّا للتعاقد مع مدرب أجنبي جيد يقود مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في المباريات المقبلة، حيث يُوجد 5 أسماء مرشحة وبقوة لاختيار أحدهم من أجل تدريب العميد.

ويتواجد في دائرة المرشحين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السابق والمدرب الحالي لنادي الميريا الإسباني.

ويقدم بيدرو إيمانويل نتائج أكثر من رائعة مع نادي الميريا في الموسم الجاري، وقد يرفض النادي الإسباني التفريط في مدربه البرتغالي.

ويُوجد كذلك في قائمة المرشحين المدرب الروماني ماريوس سوموديكا المدرب السابق لنادي الشباب.

ويُدرب سوموديكا حاليًّا نادي غازي عنتاب التركي.

ودخل المدرب الروماني إدواردو يوردانيسكو مدرب نادي غاز ميتان الروماني ضمن قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد.

أما المدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال والنصر السابق فدخل أيضًا في قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد رفقة مواطنه زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي الحالي.

وسبق لـ داليتش تدريب ناديي الهلال والفيصلي بالدوري السعودي.

وأصبحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تواجه خطرًا كبيرًا؛ بسبب حالة الغضب الجماهيري عقب نهاية مباراة الأهلي والاتحاد بالأمس في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسقوط العميد بنتيجة 2-1.

وقال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: بعد ما حدث في مباراة الأهلي والاتحاد أؤيد استقالة إدارة أنمار الحائلي، الإدارة متخبطة وقرارات خاطئة أثرت بالسلب على النادي، لا أعرف لماذا انتظر الحائلي فترة طويلة حتى أقال سييرا بعد ثمانية أسابيع، وإذا انتظرت ليناير وأتت بمدرب فسوف يقول لك بأنه لم يختر اللاعبين، الوضع مؤسف للغاية في النادي.

وكانت قناة 24 الرياضية أطلقت استفتاءً عبر حسابها في تويتر حول رأي جمهور الاتحاد في استقالة إدارة أنمار الحائلي بعد الخسارة في مباراة الأهلي والاتحاد ليرحب 58% بقرار الاستقالة في حال تم اتخاذه من الإدارة الاتحادية.

وبعد نهاية مباراة الأهلي والاتحاد، يحتل الفريق الأهلاوي حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الفريق الاتحادي في المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط.