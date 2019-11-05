5 حيل سرية في واتساب يجهلها الكثيرون

المواطن - متابعة

تطبيق واتساب يعتبر أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا، مع أكثر من 450 مليون مستخدم نشط يوميا، ولكن معظمهم قد يجهلون وجود ميزات سرية لا يستفيدون منها بشكل كامل.

ويوجد في تطبيق واتساب حيل سرية تمنح المستخدمين أفضل الطرق لاستخدام تطبيق المراسلة، وفقا لموقع “ميرور أونلاين”، ومنها:

1. تسجيل الرسائل الصوتية

في حين تعد الرسائل الصوتية واحدة من أكثر الميزات شيوعا على “واتسآب”، فإن العديد من المستخدمين لا يدركون أنه يمكن تسجيلها دون استخدام اليدين.

وقالت الشركة المملوكة من قبل “فيسبوك”: “هل تعلم أنه إذا قمت بالضغط على أيقونة الميكروفون وسحبتها لأعلى، فإنه يمكنك تسجيل الملاحظة الصوتية دون استخدام اليدين؟. وبمجرد الانتهاء من التسجيل، اضغط على إرسال!”.

2. مرجعية الرسائل الرئيسية

على الرغم من وجود خيار بحث في “واتسآب”، فإن محاولة البحث عن الرسائل من حين إلى آخر قد تكون صعبة.

ولحسن الحظ، هناك طريقة مخادعة لوضع إشارة مرجعية على الرسائل الرئيسية، للتأكد من أنه يمكن العثور عليها بسهولة وبسرعة في المستقبل.

وقالت “واتسآب”: “استخدم ميزة الرسالة “النجمة”، حيث يمكن وضع إشارة مرجعية على الرسائل الرئيسية، التي يمكن عرضها بسهولة في موقع مركزي واحد. فقط اضغط على الرسالة التي تريد تحديدها، واختر أيقونة “نجمة”. ولمستخدمي “آيفون”، يمكن العثور على جميع الرسائل المميزة بنجمة، من خلال الانتقال إلى الإعدادات والرسائل المميزة المحددة، أو النقر فوق اسم الدردشة واختيار “الرسائل المميزة بنجمة”. أما في نظام “أندرويد”، انقر فوق “المزيد من الخيارات”، وانقر فوق “رسائل مميزة بنجمة””.

3. حدد “حالتك” لكل مناسبة

تعد الحالات في تطبيق “واتسآب” طريقة سهلة لإخبار جميع جهات الاتصال بأمر ما في آن واحد.

وأوضحت “واتسآب” بالقول: “يمكنك تعيين حالة “عن أو حول” (About) لتكون خياراً موجوداً مسبقاً، أو يمكن إنشاء حالتك الخاصة لأي نشاط قد تتوق إليه! وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات؛ [اضغط على اسمك]؛ حول؛ الحالة- وحدد خيارا موجودا مسبقا، أو لإضفاء طابع شخصي عليه، وانقر فوق تحرير، وحدد أيا من الخيارات الموجودة مسبقا وشارك العالم ما تريده حاليا”.

4. الحفاظ على اتصالك أونلاين

قد يكون فتح الهاتف الذكي للتحقق من رسائل “واتسآب” في العمل أمرا صعبا. ولكن لحسن الحظ، هناك طريقة للتحقق من الرسائل دون لمس الهاتف.

وقالت “واتسآب”: “قم بتنزيل تطبيق سطح مكتب WhatsApp Web ، الذي يعكس محادثات هاتفك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذا يعني أنه يمكنك إرسال الرسائل العادية والصور وصور GIF من جهاز الكمبيوتر”.

5. ميّز محادثاتك بالملصقات

بينما يستخدم العديد من الأشخاص رموزا تعبيرية في رسائلهم، يمكن أن توفر الملصقات بديلا ممتعا للمحادثات.

وأوضحت “واتسآب”: “عند فتح محادثة، بجانب المجال الذي تكتب فيه النص، هناك رمز مربع مع صفحة جانبية مطوية. عندما تنقر فوقه، تظهر مجموعة من الملصقات الخاصة بك – ولكن يمكنك إضافة المزيد من خلال WhatsApp’s FAQs”.