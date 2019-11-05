5 دول لا يمكن للأمريكيين السفر إليها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

جواز السفر الأمريكي يتيح لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية السفر لأي دولة في العالم باستثناء 5 دول.

وعلى الرغم من أن جواز السفر الأمريكي هو سادس أقوى جواز سفر في العالم، لكن هذه الحرية والمرونة تقف أمام حدود قليلة في جميع أنحاء العالم، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

1- كوريا الشمالية:

البلد الوحيد على الأرض الذي تمنع الحكومة الأمريكية المواطنين الأمريكيين من زيارته؛ بحجة أنه يُعرض المواطنين للخطر الجسيم من الاعتقال والحجز لفترات طويلة.

ومن المعالم التاريخية في كوريا الشمالية غير مألوفة للمسافرين الدوليين، موقع Koguryo المدرج في قائمة اليونسكو.

2- كوبا:

تقع هافانا على بعد ما يزيد عن 100 ميل من مدينة كي ويست في فلوريدا ولكن العاصمة الكوبية لا يمكن الوصول إليها بالنسبة للكثير من المواطنين الأمريكيين.

وكانت وزارة النقل الأمريكية قد أوقفت الرحلات الجوية بين البلدين؛ لمنع النظام الكوبي من الاستفادة من عائدات السفر الجوي الأمريكي، وتتواصل واشنطن تعزيز حصارها الساري منذ العام 1962، لإجبار كوبا على التخلّي عن دعم حكومة الرئيس الاشتراكي الفنزويلي مادورو.

3- إيران:

يحصل المسافر الأمريكي على الموافقة في وقت قليل، لكن حينما يتعلق الأمر بالسفر إلى إيران، تستغرق الموافقة نحو 90 يوماً.

ويرجع السبب في ذلك للعلاقات السياسية غير المستقرة بين الولايات المتحدة وإيران، كما أصدر الرئيس الأمريكي ترامب أمرا تنفيذيا عام 2017 يمنع الأمريكان من الذهاب إلى إيران.



4- تركمانستان:

كانت هذه المنطقة الصحراوية مركزاً للمسافرين في العالم القديم، ولكن تركمانستان تفرض في هذه الأيام قواعد تبقي العديد من الزوار بعيداً.

وللحصول على تأشيرة لتركمانستان، يحتاج الأميركيون إلى رسالة رسمية من الحكومة، وبدونها يتم حجز المسافر في المطار حتى يتم حجز رحلة للخروج من البلاد.

5- روسيا:

لا يمكن دخول البلاد دون تأشيرة، وللحصول عليها، يجب على المسافرين من الولايات المتحدة الحصول على تأشير دخول، وبمجرد دخول السائح الأمريكي، يخضع لمراقبة دقيقة طوال إقامته.