5 محاور في ورشة تطوير واقع الحدائق العامة بالرياض 

المواطن - الرياض

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض، في مقره بالملز، ورشةَ عمل لدراسة واقع الحدائق بمدينة الرياض، بحضور ممثلين لعدد من إدارات أمانة الرياض، وشرطة الرياض، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدد من المتخصصين من جامعة الملك سعود، ولجان التنمية والجهات الاستشارية الأخرى، وأصدقاء المجلس البلدي من المواطنين المهتمين بالحدائق والمتنفسات الخضراء.

واستعرضت الورشة خمسة محاور هي: حالة الحدائق في مدينة الرياض من حيث توفر المرافق والخدمات وسلامتها، ومستوى التنظيم الإداري والأمن والسلامة، وواقع سلوكيات المرتادين والمتنزهين، والعقبات التي تواجه المسؤولين في إدارة الحدائق، والمقترحات اللازمة لتطوير الحدائق وتحسينها وترتيبها من حيث الأهمية وإمكانية تنفيذها. وإثر مناقشة أوراق العمل والمداخلات من المشاركين خرجت الورشة بتوصيات مشتركة للإسهام في تطوير واقع الحدائق العامة وتحقيق الغاية المرجوة منها.

يذكر أن ورود الكثير من ملاحظات المواطنين حول واقع الحدائق العامة إلى المجلس البلدي دفعه إلى مناقشة واقعها والتعرف عليه من قرب، للارتقاء بمستوى الخدمات في الحدائق وجودتها والعمل على حل المشكلات التي تواجه تشغيلها والمشكلات التي تواجه المرتادين لهذه الحدائق في أثناء تنزههم بها، ولهذه الغاية كلّف أحد المراكز المتخصصة للقيام بدراسة خاصة حولها، وتولى مركز موارد المعلومات للرعاية الاجتماعية مسؤولية تنفيذها.

وعاينت الدراسة القائمة جملة من الملاحظات أبرزها أن حدائق مدينة الرياض في مستوى متوسط في الجوانب الإنشائية والمرافق والغطاء الأخضر والأشكال الجمالية، مع تردٍّ كبير في وضع دورات المياه، وضعف الإنارة ليلًا. وأما في جانب الإدارة والتنظيم، فالوضع فوق المتوسط مع ملاحظة ضعف الإشراف الإداري والميداني أو وجود حراسات أمنية فيها.

وأجملت الدراسة بعد البحث الميداني التوصيات من أهمها ضرورة العمل الحثيث على تطوير الحدائق من الناحية الإنشائية وزيادة المساحات المخصصة لألعاب الأطفال وتوفير الألعاب المناسبة. والسعي لإيجاد ملاعب لكرة القدم في كافة الحدائق، وأن يكون هناك إدارة فعالة لها. والحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات الحدائق بشكل كبير جدًّا، حيث إنها في وضع غير مرضٍ من حيث النظافة ولاسيما دورات المياه فضلًا عن أهمية الصيانة، وتحديث التجهيزات.

وأشار رئيس المجلس البلدي خالد العريدي إلى أن هذه الدراسة تمثل جزءًا من برامج الخطة التشغيلية للجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس البلدي بالرياض للعام 2019م، وتشرف على برنامج الدراسة عضوات اللجنة جواهر الصالح، وهدى الجريسي، وعلياء الرويلي.