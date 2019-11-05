5 مطالب أمام تقنية بنات سراة عبيدة

المواطن- فهد القحطاني- سراة عبيدة

طالب عدد من أولياء أمور طالبات الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة، بتسوير فناء الكلية واستبدال السور الحديدي بجدار أسمنتي؛ وذلك لحفظ خصوصيات بناتهن داخل الفناء.

وأبدى أولياء أمور استياءهم من الوضع القائم الذي لا يمكنهن من الخروج من مبنى الكلية إلى الفناء خشية الكشف عليهن من الرجال خلال تجولهن بين قاعات الكلية.

كما طالبوا بضرورة سفلتة الطريق الرئيسي المجاور للكلية؛ حيث لا زال ممهدًا ويربك حركة السير وينثر الأتربة والغبار، كما أنه يشكل خطرًا خلال هطول الأمطار؛ وذلك لأن المبنى يقع في قمة؛ مما سيؤدي إلى انزلاق وسائل النقل على اختلافها.

وشكا أولياء الأمور من عدم توفر الخدمات اللازمة والمتمثلة في عدم وجود مياه في دورات المياه، وكذلك عدم وجود كافتريا لتوفير المأكولات والمشروبات، علاوة على عدم استلامهن مكافآت؛ نظرًا للحاجة المادية الملحة مع تواضع وضعهن المادي لشراء متطلبات الدراسة في الكلية.