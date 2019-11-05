5 نزالات نارية بين عشرة ملاكمين بنزال الدرعية التاريخي

المواطن - واس

أكدت اللجنة المنظمة لنزال الدرعية التاريخي أن هناك نزال مرتقب سيقام بين ديلان وايت وخصمه ماريوز واك لتُقام 5 نزالات بين 10 ملاكمين في السابع من ديسمبر المقبل على حلبة ميدان الدرعية.

وقال الملاكم البريطاني ماريوز واك عن هذا النزال: “أنا سعيد لأواجه وايت في المملكة العربية السعودية، إنه أحد أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل، إنني بذلت جهدًا كبيرًا في التمرين ويسعدني الحصول على هذه الفرصة في مكان مختلف مثل المملكة”.

وأضاف : “أريد خوض المنافسات في أماكن مختلفة، وفي هذه الليلة تحديدًا التي تحتضنها الدرعية ستقام أهم نزالات سيشاهدها الجميع منذ سنوات، ولذا فأنا سعيد أن أحظى بهذه الفرصة التي تمهد للمنافسة على لقب عالمي في عام 2020”.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ “Matchroom Boxing” إدي هيرن : “بهذا النزال المعلن نختتم قائمة الملاكمين المشاركين في هذه الليلة التاريخية لرياضة الملاكمة بعدد 10 ملاكمين من الوزن الثقيل سيحضرون إلى المملكة العربية السعودية وتحديدًا ميدان الدرعية، ليبهروا العالم في أقوى النزالات في التاريخ.”

إلى ذلك، تشهد هذه الليلة التاريخية في عالم الملاكمة للوزن الثقيل في ميدان الدرعية الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج ، إقامة لقاءات جانبية مهمة ولافتة للجماهير الحاضرة في أوزان أخرى مختلفة، حيث يلتقي الملاكم توم ليتيل بمنافسه محمد رسل مجيدوف بطل العالم السابق للهواة، ويواجه أليكساندر بوفيتكن خصمه مايكل هنتر، فضلاً عن نزال مرتقب بين فيليب هرجوفك وإيريك مولينا، كما سيواجه ملاكم مدينة ليدز في وزن الريشة الخفيف هوبي بيرس (1-0) ملاكم مدينة لوس أنجلوس للوزن المتوسط دييقو باكيو (7-0-6).

ووصل الملاكمان البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي أندي رويز إلى المملكة الأربعاء الماضي وذلك من أجل الاستعداد لنزال السابع من ديسمبر المقبل بينهما.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر صورًا من وصول الملاكمين إلى المملكة، حيث سيُقام النزال بينهما في ميدان الدرعية الذي يتسع لـ15 ألف متفرج.

ملاكمين يستعدون لنزال الدرعيةملاكمين يستعدون لنزال الدرعية

وعبر بطل العالم أندي رويز جونيور عن ثقته بنفسه وأدائه في المباراة المرتقبة قائلاً: “أشعر أنني في حالة جيدة لخوض هذا النزال، لقد صنعت التاريخ في نيويورك وسأعيد صناعته مجدداً في المملكة العربية السعودية أمام الجمهور السعودي الذي أتشوق للقائه في مدرجات الحلبة”.

وأضاف رويز:”أنا في أتم الجاهزية لخوض هذا التحدي الكبير أمام جوشوا، وأشعر أنني سأكسب التحدي أمام أنظار العالم، فلقد وصلت لمرحلة متقدمة من التحضير الذهني والنفسي التي تجعلني قادراً على الفوز بهذه المواجهة”.

من جهته، قال الطرف الثاني في النزال الملاكم آنتوني جوشوا: “ستكون ليلة تاريخية سيتحدث عنها كل من حضرها لأحفادهم مستقبلاً، ليلة كتلك الليالي الاستثنائية في الملاكمة، وسأسعى بكل قوة لكسب النزال والتحدي أمام خصم قوي وعنيد”.

وأضاف: “أنا سعيد بخوض هذا النزال لأول مرة في المملكة العربية السعودية، فلقد أخذت انطباعاً رائعاً منذ عقد المؤتمر الصحفي قبل أشهر هنا في الدرعية، وجدت الجميع متحمس لهذا النزال ووجدت الشعب السعودي المضياف متحمساً لهذه المواجهة، خصوصا القائمين على هذا الحدث الكبير الذين وجدت عملهم المميز على أرض الميدان، وأعدكم جميعاً بأنها ستكون ليلة استثنائية وللتاريخ”.