50 ألف مكافأة لكل لاعب بالأخضر

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تقديم مكافأة مالية للاعبي المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، بعد التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020.

وأعلن حساب إذاعة يو إف إم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن منح اتحاد الكرة مكافأة تُقدر بـ50 ألف ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي الشاب.

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني، اليوم، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ليخطف الأخضر بطاقة التأهل.

وتقدم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول عن طريق لاعبه باسل السيالي، وتعادل منتخب أوزبكستان في الدقيقة 81.

وتصدر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2020 برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء اليوم، وبفارق الأهداف عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.