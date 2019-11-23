526 #وظيفة للجنسين تطرحها غرفة الرياض

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (526) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة ترند مينا.
– شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة.
– أكاديمية فيلوتي للتدريب.
– شركة شاورمر للأغذية.
– شركة سنابل السلام.
– شركة أسواق التميمي.
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير مبيعات.
. عضو فريق.
. خبير أول جرافيك تصميم.
. محاسب.
. منسق أسعار.
. مصفف بضائع.
. محضر قهوة.
. حارس أمن.
. موظفة استقبال.
. أخصائية مبيعات.
. مشرفات معارض.
. مساعدات تجميل وشعر.
. بائعة.
. خبيرة أول جرافيك تصميم.
وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم غد الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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