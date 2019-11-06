6 حيل بسيطة تنظم بها بريدك الإلكتروني

المواطن - متابعة

كيف تنظم بريدك الإلكتروني حتى لا تفقد رسائلك المهمة، خاصة إذا كنت تدير موقعاً من مواقع التسوق والأخبار وتواجه أحياناً صعوبة في التواصل مع زملاء العمل ومواكبة المعدل العالي لاستقبال الرسائل الإلكترونية؟

موقع “فوكس نيوز”، أورد أن هناك برامج مخصصة لتنظيم البريد الإلكتروني، متاحة لمستخدمي الحاسبات الآلية المكتبية بمختلف أنواعها والهواتف الذكية أيضاً.

إلا أنه يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة، يمكن أن تُغني عن استعمال أي برنامج أو وسيلة إضافية للقيام بهذه المهمة، وهي:

1- قاعدة “الدقيقة الواحدة”

تتلخص هذه القاعدة أو الفكرة في الرد على الرسائل الواردة في أقصر فترة زمنية ممكنة.

2- أسكت هاتفك

قد تكون هذه النصيحة مفاجئة أو غير منطقية للبعض، لكن الإشعارات والتنبيهات الخاصة بالتطبيقات المختلفة، بما فيها البريد الإلكتروني، يمكن أن تشتت الانتباه وتضيع الوقت

3- ألغِ اشتراك النشرات غير الضرورية

قم بعمل مسح لنشرات البريد الإلكتروني التي اشتركت بها، وإذا كان بعضها، أو أغلبها، ينتهي به الأمر إلى النسيان وعدم فتحه، فلا تتردد في إلغاء الاشتراك “Unsubscribe” من تلك النشرات.

4- حدد لوناً محدداً لكل نوع من الرسائل

تحتوي بعض تطبيقات ومواقع البريد الإلكتروني على خاصية تحديد علامة “Label” للرسائل الواردة من مصدر معين، وهذا يمكن أن يساعد بدرجة كبيرة في تحديد أهمية الرسائل وتقسيمها حسب نوعها (عمل – تسوق – أخبار – إلخ..).

5- وسائل الاتصال الأخرى

على الرغم من الأهمية الكبرى التي يمثلها البريد الإلكتروني للبعض، إلا أنه من المفيد أيضاً أن يلجأ المرء إلى الوسائل الأكثر سرعة.

6- خاصية المزامنة

إذا كنت تستخدم البريد الإلكتروني في مكان واحد فقط، مثل العمل أو المنزل، فإن هذا سيساعد على تراكم الرسائل بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من العبء الذي تمثله عملية فرز الرسائل، ويكمن الحل لهذه المشكلة في خاصية المزامنة “Syching”، التي ستنقل أي تغييرات تجريها في بريدك الإلكتروني على جهاز معين إلى باقي الأجهزة.