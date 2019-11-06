6 #وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

6 #وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2019/11/10
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم سياسات الموارد البشرية.

– خبير تنفيذ المشروع.

– أخصائي مهني إدارة الاستراتيجية.

– مدير مشروع التحليلات.

– أخصائي مهني المشروع العام.

– أخصائي مهني التطوير الوظيفي.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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