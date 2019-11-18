64 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والتعليمية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومدينة الأمير سلطان الطبية”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول النطق والسمع.

. معلم صف- اللغة الإنجليزية.

. ممرضة قانونية- إدارة التمريض (عدد 7 وظائف).

. أخصائي عناية مركزة- قلب (عدد وظيفتين).

. صيدلي (عدد 22 وظيفة).

. فني علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

. فني صحة بيئة.

. أخصائي عناية مركزة (عدد وظيفتين).

. أخصائي أول طب الأسرة.

. طبيب أخصائي طب طوارئ (عدد 9 وظائف).

. ممرضة قانونية- العيادات الخارجية (عدد 4 وظائف).

. صيدلي (عدد 3 وظائف).

. أخصائي طب أسرة ومجتمع (عدد 9 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).