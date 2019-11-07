7 توصيات في ختام معرض الاتصالات والتكنولوجيا

المواطن - الرياض

اختتمت فعاليات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات “سعودي موبايل شو” والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وشهد المعرض على مدى الثلاثة أيام التي عُقد فيها مشاركة واسعة من الجمهور من قطاع الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية التي استعرضها المعرض خلال فعالياته.

كما شهد زيارة العديد من طلاب الجامعات السعودية الدارسين للتقنية وذلك لاكتساب المزيد من الخبرات والتعرف على احتياجات سوق العمل في مجال التقنية.

وشارك القطاع الحكومي والشركات الكبرى بشكل واسع بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية من دول مختلفة للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة.

وعلى هامش المعرض أقيمت فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات والذي شهد مناقشات مثمرة في قطاعات مختلفة منها الصناعة الرابعة والطباعة الثلاثية الأبعاد والمدن الذكية.

كما أقيمت على هامش المؤتمر فعاليات يوم هواوي للمطورين والذي شهد إقبالاً واسعاً من المبرمجين والمطورين والشباب السعودي للمشاركة ضمن فعاليات المطورين التي تقيمها هواوي

وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات، منها:

مع إطلاق الجيل الخامس 5G رسمياً بالمملكة سوف تشهد جميع القطاعات تطوراً كبيراً في عملياتها التشغيلية التي تعتمد على تكنولوجيا تراسل البيانات حيث من الموقع أن يتم تغطية ما لا يقل عن 35% من المناطق المأهولة بالمملكة بالحياة الخامس قبل نهاية العام 2020.

تبني الجيل الخامس في المملكة بهذا الوقت بالتحديد هو عامل أساسي لتسريع عملية التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

إحدى نقاط النجاح في المدن الذكية هو تبني تقنيات الإنترنت الأشياء والتي بدورها ستكون ذات فعالية قصوى بتواجد السرعات العالية التي توفرها تقنية الجيل الخامس.

رحلة التحول الرقمي لا تقتصر على تقنية بحد ذاتها، لذلك يجب دمج واحتواء التقنيات المختلفة في قالب التحول الرقمي بناء على استراتيجية المنشأة.

أهمية العنصر البشري في رحلة التحول الرقمي، ومراعاة ذلك في تصميم خطة التحول الرقمي.

وحيث إن الصناعة تعتبر ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد، فإن التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة سيقود اقتصاد المملكة ليكون من اقتصاديات العالم الكبرى.

نجاح الثورة الصناعية الرابعة يعتمد على مدى تبني التقنية خصوصاً الإنترنت الأشياء والجيل الخامس في كافة مراحل العمليات التصنيعية والتشغيلية والإنتاجية.

وفي هذا السياق أشار هاني الشاذلي، المدير التنفيذي للمشروع، إلى أن المعرض والمؤتمر المصاحب له شهدا حضوراً متنوعاً بين المهتمين بصناعة التقنية والعاملين بها وذلك للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وأبرز الفرص الاستثمارية في المجال في ظل مشاركة العديد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية، وهو ما يعكس بدورة قوة المعرض.