73 #وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بوزارة الدفاع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (73) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، على المراتب من الرابعة وحتى الثامنة، للعمل بفروع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدد من مدن المملكة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– الوظائف الرجالية:

. مطور برامج أول- المرتبة الثامنة (الرياض).

. أمين صندوق- المرتبة السادسة (الرياض).

. أمين مستودع- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. باحث ميزانية مساعد- المرتبة السادسة (الرياض).

. مأمور عهدة- المرتبة السادسة (الرياض).

. مدقق حسابات مساعد- المرتبة السادسة (الرياض).

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مدقق مشتريات- المرتبة السادسة (الرياض).

. مراقب مخزون- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مساعد مراجع- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. أمين صندوق- المرتبة السادسة (الخرج).

. أمين مستودع- المرتبة السادسة (المدينة المنورة).

. أمين مستودع- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الظهران).

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة (الظهران).

. أمين مستودع- المرتبة السادسة (حفر الباطن).

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة (حفر الباطن).

. مأمور مشتريات- المرتبة السادسة (خميس مشيط).

. أمين مستودع- المرتبة السادسة (خميس مشيط).

. مأمور عهدة- المرتبة السادسة (خميس مشيط).

. مأمور عهدة- المرتبة السادسة (جازان).

. محاسب مساعد- المرتبة السادسة (جازان).

. أمين مستودع- المرتبة السادسة (شرورة).

. مأمور عهدة- المرتبة الخامسة (الرياض).

. مساعد إداري- المرتبة الخامسة (الرياض).

. ميكانيكي سيارات- المرتبة الخامسة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. أمين مستودع- المرتبة الرابعة (الرياض).

. مجلد- المرتبة الرابعة (الرياض).

. ميكانيكي ديزل- المرتبة الرابعة (الرياض).

– الوظائف النسائية:

. أخصائي أمن معلومات- المرتبة السابعة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. أخصائي أمن معلومات- المرتبة السابعة (جدة).

. أخصائي أمن معلومات- المرتبة السابعة (بريدة).

. أخصائي أمن معلومات- المرتبة السابعة (خميس مشيط).

. باحث إحصاء- المرتبة السادسة (الرياض).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مترجم لغة إنجليزية- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. محاسب مساعد- المرتبة السادسة (الرياض).

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (جدة).

. مترجم لغة إنجليزية- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ جدة).

. مراقب إسكان- المرتبة السادسة (الهدا).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (المدينة المنورة).

. مترجم لغة إنجليزية- المرتبة السادسة (المدينة المنورة).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (بريدة).

. مترجم لغة إنجليزية- المرتبة السادسة (بريدة).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (الظهران).

. مترجم لغة إنجليزية- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الظهران).

. مدقق حسابات مساعد- المرتبة السادسة (الظهران).

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ الظهران).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (حفر الباطن).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (الجبيل).

. مترجم لغة إنجليزية- المرتبة السادسة (الجبيل.

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة (الجبيل).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (خميس مشيط).

. مترجم لغة إنجليزية- المرتبة السادسة (خميس مشيط).

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة (تبوك).

. باحث عمليات موارد بشرية- المرتبة السادسة (جازان).

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة (شرورة).

. مساعد إداري- المرتبة الخامسة (الرياض).

. مسجل معلومات- المرتبة الخامسة (الطائف).

. مراقب إسكان- المرتبة الرابعة (الطائف).

وبيّنت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف للوظائف المطروحة).

– خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف للوظائف المطروحة).

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف للوظائف المطروحة).

– خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف للوظائف المطروحة).

– خريجو وخريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف للوظائف المطروحة).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة، علمًا أنه سوف يتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاط.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– (المتقدمين/ المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ـة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـة) من الإعلان نهائيًّا (وعليه/ـا) التقدم للإعلانات القادمة.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح خلال الفترة من 20/ 03/ 1441هـ إلى 24/ 03/ 1441هـ، وذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)