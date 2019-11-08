8 ملايين و400 ألف زائر لموسم #الرياض

المواطن - الرياض

تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 8 ملايين و400 ألف زائر منذ انطلاقته، محققًا بذلك رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد مرور شهر ونصف.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وصول عدد زوار الرياض إلى 8 ملايين و400 ألف زائر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد الموسم نشاطًا ترفيهيًّا كبيرًا، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.