8 مناطق على موعد مع الأمطار اليوم
أمطار متوسطة إلى غزيرة

8 مناطق على موعد مع الأمطار اليوم

2019/11/17
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهات متقدمة على عدة مناطق بخصوص الحالة المتوقعة في الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها أن 8 مناطق ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح.

وشملت التنبيهات مناطق: مكة، جازان، الجوف، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية ،الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان ، وأجزاء من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنورة), كما يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة وتكون الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية.

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